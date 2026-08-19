Marriott Aktie

Marriott für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Marriott-Investition? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marriott von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Marriott eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Marriott-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Marriott-Papier bei 266,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Marriott-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37,484 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Marriott-Aktie auf 357,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 394,18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,94 Prozent angewachsen.

Marriott erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 93,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marriott Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Marriott Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Marriott Inc. 306,15 -0,58% Marriott Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:48 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
07:45 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zunächst etwas fester -- DAX startet kaum verändert -- Grüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein kleines Plus zu sehen. Der deutsche Leitindex tritt auf der Stelle. Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen