S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marriott von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Marriott eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Marriott-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Marriott-Papier bei 266,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Marriott-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37,484 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Marriott-Aktie auf 357,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 394,18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,94 Prozent angewachsen.

Marriott erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 93,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at