S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marriott-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Marriott-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Marriott-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 199,79 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,501 Marriott-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (357,77 USD), wäre das Investment nun 179,07 USD wert. Damit wäre die Investition um 79,07 Prozent gestiegen.

Alle Marriott-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at