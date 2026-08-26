Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|Profitables Marriott-Investment?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marriott-Investment von vor 3 Jahren verdient
Marriott-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 199,79 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,501 Marriott-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (357,77 USD), wäre das Investment nun 179,07 USD wert. Damit wäre die Investition um 79,07 Prozent gestiegen.
Alle Marriott-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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