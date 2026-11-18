Investoren, die vor Jahren in Marriott-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Marriott-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Marriott-Papier 205,77 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,486 Marriott-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 422,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205,44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 105,44 Prozent vermehrt.

Der Marriott-Wert an der Börse wurde auf 109,64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at