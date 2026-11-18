Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|Frühe Investition
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marriott von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Marriott-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Marriott-Papier 205,77 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,486 Marriott-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 422,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 205,44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 105,44 Prozent vermehrt.
Der Marriott-Wert an der Börse wurde auf 109,64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marriott Inc.
|
18.11.26
|S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marriott von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.11.26
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
10.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Marriott Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marriott Inc.
|387,10
|-0,32%