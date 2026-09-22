Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
|Rentable Marsh McLennan Cos-Anlage?
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Marsh McLennan Cos-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Marsh McLennan Cos-Papier bei 157,08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63,662 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 172,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 995,67 USD wert. Mit einer Performance von +9,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Marsh McLennan Cos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83,47 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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