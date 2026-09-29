Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
|Rentables Marsh McLennan Cos-Investment?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marsh McLennan Cos-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 29.09.2016 wurden Marsh McLennan Cos-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marsh McLennan Cos-Papiers betrug an diesem Tag 66,40 USD. Bei einem Marsh McLennan Cos-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,506 Marsh McLennan Cos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 169,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 254,56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 154,56 Prozent vermehrt.
Marsh McLennan Cos war somit zuletzt am Markt 81,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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