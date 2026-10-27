Marsh & McLennan Cos Aktie

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WKN: 858415 / ISIN: US5717481023

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Lukrativer Marsh McLennan Cos-Einstieg? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marsh McLennan Cos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marsh McLennan Cos-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Marsh McLennan Cos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,828 Marsh McLennan Cos-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 3 081,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 194,72 USD belief. Damit wäre die Investition um 208,20 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Marsh McLennan Cos eine Börsenbewertung in Höhe von 92,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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