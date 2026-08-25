Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
|Lohnendes Marsh McLennan Cos-Investment?
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marsh McLennan Cos-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Marsh McLennan Cos-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 155,32 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marsh McLennan Cos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,438 Marsh McLennan Cos-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Marsh McLennan Cos-Papiers auf 194,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 253,35 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,33 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Marsh McLennan Cos betrug jüngst 91,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marsh & McLennan Cos. Inc.
Analysen zu Marsh & McLennan Cos. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marsh & McLennan Cos. Inc.
|164,50
|-0,87%