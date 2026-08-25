Marsh & McLennan Cos Aktie

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WKN: 858415 / ISIN: US5717481023

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Lohnendes Marsh McLennan Cos-Investment? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marsh McLennan Cos-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Marsh McLennan Cos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Marsh McLennan Cos-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 155,32 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marsh McLennan Cos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,438 Marsh McLennan Cos-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Marsh McLennan Cos-Papiers auf 194,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 253,35 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,33 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Marsh McLennan Cos betrug jüngst 91,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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