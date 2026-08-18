S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Marsh McLennan Cos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Marsh McLennan Cos eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Marsh McLennan Cos-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 188,84 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,530 Marsh McLennan Cos-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Marsh McLennan Cos-Papiers auf 184,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,45 Prozent abgenommen.

Marsh McLennan Cos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89,71 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at