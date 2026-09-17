S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Martin Marietta Materials von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Martin Marietta Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Martin Marietta Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Martin Marietta Materials-Anteile letztlich bei 173,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 57,488 Martin Marietta Materials-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 28 557,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 496,76 USD belief. Mit einer Performance von +185,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Martin Marietta Materials war somit zuletzt am Markt 36,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at