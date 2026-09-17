Martin Marietta Materials Aktie
WKN: 889585 / ISIN: US5732841060
|Lohnendes Martin Marietta Materials-Investment?
|
17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Martin Marietta Materials von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Martin Marietta Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Martin Marietta Materials-Anteile letztlich bei 173,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 57,488 Martin Marietta Materials-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 28 557,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 496,76 USD belief. Mit einer Performance von +185,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Martin Marietta Materials war somit zuletzt am Markt 36,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Martin Marietta Materials Inc.
Analysen zu Martin Marietta Materials Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Martin Marietta Materials Inc.
|429,00
|-0,60%