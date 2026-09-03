Martin Marietta Materials Aktie
WKN: 889585 / ISIN: US5732841060
|Martin Marietta Materials-Performance
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Martin Marietta Materials von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Martin Marietta Materials-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 457,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,219 Martin Marietta Materials-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 113,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 517,07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Martin Marietta Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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