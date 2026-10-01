S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Martin Marietta Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Martin Marietta Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Martin Marietta Materials-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 410,48 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,436 Martin Marietta Materials-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 479,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 168,90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,89 Prozent vermehrt.

Martin Marietta Materials markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at