Martin Marietta Materials Aktie

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WKN: 889585 / ISIN: US5732841060

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Martin Marietta Materials-Investment im Blick 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Martin Marietta Materials von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Martin Marietta Materials-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Martin Marietta Materials-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 606,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,165 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,83 USD, da sich der Wert eines Martin Marietta Materials-Anteils am 23.09.2026 auf 490,45 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,17 Prozent eingebüßt.

Martin Marietta Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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