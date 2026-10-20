Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Performance im Blick
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.10.2023 wurden Marvell Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Marvell Technology-Aktie bei 49,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,214 Marvell Technology-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 4 792,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 379,26 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 199,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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