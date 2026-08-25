S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Marvell Technology-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Marvell Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53,50 USD. Bei einem Marvell Technology-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186,916 Marvell Technology-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 42 857,94 USD, da sich der Wert einer Marvell Technology-Aktie am 24.08.2026 auf 229,29 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 328,58 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Marvell Technology einen Börsenwert von 207,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at