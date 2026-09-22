Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Langfristige Anlage
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Marvell Technology-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 52,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marvell Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,912 Marvell Technology-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 257,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 492,12 USD wert. Mit einer Performance von +392,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Marvell Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 214,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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