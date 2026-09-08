Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Lohnendes Marvell Technology-Investment?
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Marvell Technology-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,55 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 79,681 Marvell Technology-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 223,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 812,75 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 17 812,75 USD entspricht einer Performance von +1 681,27 Prozent.
Marvell Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 196,01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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