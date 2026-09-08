S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marvell Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Marvell Technology-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,55 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 79,681 Marvell Technology-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 223,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 17 812,75 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 17 812,75 USD entspricht einer Performance von +1 681,27 Prozent.

Marvell Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 196,01 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at