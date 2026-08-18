Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Marvell Technology-Investition
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Marvell Technology-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Marvell Technology-Anteile an diesem Tag 76,74 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,031 Marvell Technology-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (234,33 USD), wäre die Investition nun 3 053,56 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 205,36 Prozent.
Der Börsenwert von Marvell Technology belief sich zuletzt auf 194,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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