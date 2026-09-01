S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marvell Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Marvell Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Marvell Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Marvell Technology-Aktie bei 60,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,647 Marvell Technology-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 348,58 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Papiers am 31.08.2026 auf 211,66 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 248,58 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Marvell Technology betrug jüngst 189,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at