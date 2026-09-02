Masco Aktie

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WKN: 856632 / ISIN: US5745991068

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Hochrechnung 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Masco-Aktie gebracht.

Das Masco-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Masco-Anteile 59,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Masco-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,674 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 70,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,63 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,63 Prozent.

Der Marktwert von Masco betrug jüngst 14,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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