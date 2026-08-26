Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
|Lohnende Masco-Anlage?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Masco von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden Masco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Masco-Anteile an diesem Tag bei 74,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Masco-Aktie investiert hätte, hätte er nun 134,662 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 819,55 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,80 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Masco einen Börsenwert von 14,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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