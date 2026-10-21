S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Masco von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Masco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Masco-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 70,18 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14,249 Masco-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 063,84 USD, da sich der Wert eines Masco-Anteils am 20.10.2026 auf 74,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,38 Prozent vermehrt.

Masco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at