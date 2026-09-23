Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
|Masco-Investment
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Masco-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Masco-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71,58 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,397 Masco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 69,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,26 Prozent verringert.
Der Marktwert von Masco betrug jüngst 13,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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