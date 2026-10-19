S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren MasterCard-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.10.2025 wurde das MasterCard-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 560,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,783 MasterCard-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 100,63 USD, da sich der Wert einer MasterCard-Aktie am 16.10.2026 auf 617,42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,06 Prozent zugenommen.

MasterCard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 540,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at