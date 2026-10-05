MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|MasterCard-Investment
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades MasterCard-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 343,21 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das MasterCard-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,137 MasterCard-Anteilen. Die gehaltenen MasterCard-Anteile wären am 02.10.2026 16 091,02 USD wert, da der Schlussstand 552,26 USD betrug. Mit einer Performance von +60,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war MasterCard zuletzt 484,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Allmy / Shutterstock.com
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