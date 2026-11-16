MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|Performance im Blick
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der MasterCard-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 545,73 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das MasterCard-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,324 MasterCard-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 12 115,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 661,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,16 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von MasterCard belief sich jüngst auf 575,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com
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