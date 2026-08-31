MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
|Rentables MasterCard-Investment?
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die MasterCard-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 412,64 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die MasterCard-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,242 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,27 USD, da sich der Wert eines MasterCard-Anteils am 28.08.2026 auf 595,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,27 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von MasterCard belief sich zuletzt auf 521,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com
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