MasterCard Aktie

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WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

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Lukrative MasterCard-Investition? 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Verlust hätte ein MasterCard-Investment von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Verlust hätte ein MasterCard-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren MasterCard-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das MasterCard-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren MasterCard-Anteile 584,16 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,171 MasterCard-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MasterCard-Aktie auf 565,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,76 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3,24 Prozent.

Der Marktwert von MasterCard betrug jüngst 494,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Allmy / Shutterstock.com

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31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
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