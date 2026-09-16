McCormick Aktie

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WKN: 858250 / ISIN: US5797802064

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Rentable McCormick-Investition? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel hätte eine Investition in McCormick von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren McCormick-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden McCormick-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 47,93 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die McCormick-Aktie investiert hat, hat nun 208,638 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des McCormick-Papiers auf 49,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 402,67 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,03 Prozent angezogen.

McCormick wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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