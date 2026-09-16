McCormick Aktie
WKN: 858250 / ISIN: US5797802064
|Rentable McCormick-Investition?
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel hätte eine Investition in McCormick von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden McCormick-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 47,93 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die McCormick-Aktie investiert hat, hat nun 208,638 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des McCormick-Papiers auf 49,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 402,67 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,03 Prozent angezogen.
McCormick wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu McCormick & Co. Inc.
Analysen zu McCormick & Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|McCormick & Co. Inc.
|43,78
|-0,14%