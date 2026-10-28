S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McCormick von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in McCormick-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades McCormick-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der McCormick-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62,98 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die McCormick-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 158,781 McCormick-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 47,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 538,90 USD wert. Damit wäre die Investition um 24,61 Prozent gesunken.

McCormick war somit zuletzt am Markt 12,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at