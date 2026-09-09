McCormick Aktie

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WKN: 858250 / ISIN: US5797802064

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Lukrative McCormick-Investition? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein McCormick-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in McCormick-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der McCormick-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,76 USD. Bei einem McCormick-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,526 McCormick-Aktien. Die gehaltenen McCormick-Anteile wären am 08.09.2026 598,20 USD wert, da der Schlussstand 51,90 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,18 Prozent verringert.

McCormick war somit zuletzt am Markt 14,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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