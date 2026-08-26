McCormick Aktie
WKN: 858250 / ISIN: US5797802064
|Rentable McCormick-Anlage?
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein McCormick-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das McCormick-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,33 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die McCormick-Aktie investierten, hätten nun 142,187 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 54,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 746,34 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,54 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für McCormick eine Börsenbewertung in Höhe von 15,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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