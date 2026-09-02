McCormick Aktie

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WKN: 858250 / ISIN: US5797802064

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Performance im Blick 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McCormick von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in McCormick-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die McCormick-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die McCormick-Aktie letztlich bei 80,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in McCormick-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,243 McCormick-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,44 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,56 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete McCormick eine Marktkapitalisierung von 14,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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