S&P 500-Papier McCormick-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McCormick von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in McCormick-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 07.10.2021 wurde das McCormick-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die McCormick-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 124,332 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 644,66 USD, da sich der Wert eines McCormick-Anteils am 06.10.2026 auf 45,40 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 43,55 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von McCormick belief sich jüngst auf 12,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at