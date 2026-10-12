S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McKesson-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem McKesson-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 162,54 USD. Bei einem McKesson-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,152 McKesson-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 776,06 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 09.10.2026 auf 938,84 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 477,61 Prozent erhöht.

Insgesamt war McKesson zuletzt 109,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at