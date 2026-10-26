S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in McKesson gewesen.

Das McKesson-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des McKesson-Papiers betrug an diesem Tag 451,64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,221 McKesson-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der McKesson-Aktie auf 1 000,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,59 USD wert. Mit einer Performance von +121,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von McKesson belief sich zuletzt auf 116,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at