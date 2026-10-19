S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McKesson-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in McKesson gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das McKesson-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 786,00 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,723 McKesson-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 1 004,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 784,22 USD wert. Damit wäre die Investition 27,84 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von McKesson bezifferte sich zuletzt auf 117,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at