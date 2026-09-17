Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Lohnendes Medtronic-Investment?
|
17.09.2026 10:03:26
S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren eingefahren
Die Medtronic-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Medtronic-Papier bei 81,77 USD. Bei einem Medtronic-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,229 Medtronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 92,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 132,44 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 132,44 USD entspricht einer Performance von +13,24 Prozent.
Der Medtronic-Wert an der Börse wurde auf 119,83 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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