S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Medtronic-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Medtronic-Papier bei 81,77 USD. Bei einem Medtronic-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,229 Medtronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 92,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 132,44 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 132,44 USD entspricht einer Performance von +13,24 Prozent.

Der Medtronic-Wert an der Börse wurde auf 119,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at