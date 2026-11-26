Vor Jahren in Medtronic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Medtronic-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Medtronic-Aktie bei 75,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 132,415 Medtronic-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 719,81 USD, da sich der Wert einer Medtronic-Aktie am 25.11.2026 auf 96,06 USD belief. Damit wäre die Investition um 27,20 Prozent gestiegen.

Medtronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 122,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at