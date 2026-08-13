Medtronic Aktie

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WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

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Frühe Anlage 13.08.2026 10:03:44

S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medtronic von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Medtronic-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Medtronic-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 92,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Medtronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107,631 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medtronic-Aktie auf 90,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 768,59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,31 Prozent.

Medtronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 116,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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