S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medtronic von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Medtronic-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Medtronic-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 92,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Medtronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107,631 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medtronic-Aktie auf 90,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 768,59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,31 Prozent.

Medtronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 116,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at