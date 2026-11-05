Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Frühe Anlage
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05.11.2026 10:03:20
S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Medtronic-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Medtronic-Aktie betrug an diesem Tag 90,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Medtronic-Aktie investiert hätte, hätte er nun 110,619 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Medtronic-Aktie auf 104,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 610,62 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,11 Prozent.
Der Medtronic-Wert an der Börse wurde auf 126,54 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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