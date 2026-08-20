Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Profitabler Medtronic-Einstieg?
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20.08.2026 10:03:27
S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medtronic von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Medtronic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 81,52 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,227 Medtronic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (94,13 USD), wäre die Investition nun 115,47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,47 Prozent angezogen.
Medtronic war somit zuletzt am Markt 117,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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