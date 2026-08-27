Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Medtronic-Anlage im Blick
|
27.08.2026 10:03:21
S&P 500-Papier Medtronic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Medtronic von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Medtronic-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 133,81 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Medtronic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,473 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 687,69 USD, da sich der Wert eines Medtronic-Anteils am 26.08.2026 auf 92,02 USD belief. Mit einer Performance von -31,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Medtronic belief sich jüngst auf 116,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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