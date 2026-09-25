Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Meta Platforms (ex Facebook)-Investment im Blick 25.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile betrug an diesem Tag 300,83 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert hat, hat nun 0,332 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 777,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 258,48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158,48 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Meta Platforms (ex Facebook) belief sich zuletzt auf 1,90 Bio. USD. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils auf 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Meta

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24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
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Meta Platforms (ex Facebook) 658,70 -3,71% Meta Platforms (ex Facebook)

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