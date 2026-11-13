Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage unter der Lupe
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile an diesem Tag bei 609,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,640 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 623,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 022,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,25 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (ex Facebook) bezifferte sich zuletzt auf 1,61 Bio. USD. Der erste festgestellte Kurs eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils lag damals bei 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
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|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|581,90
|3,38%
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