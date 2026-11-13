Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage unter der Lupe 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile an diesem Tag bei 609,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,640 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 623,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 022,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,25 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (ex Facebook) bezifferte sich zuletzt auf 1,61 Bio. USD. Der erste festgestellte Kurs eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils lag damals bei 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

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06.11.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
26.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Meta Platforms (ex Facebook) 581,90 3,38% Meta Platforms (ex Facebook)

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