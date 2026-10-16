Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Profitables Meta Platforms (ex Facebook)-Investment?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient
Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an diesem Tag bei 712,07 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investierten, hätten nun 0,140 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile wären am 15.10.2026 103,46 USD wert, da der Schlussstand 736,72 USD betrug. Damit wäre die Investition um 3,46 Prozent gestiegen.
Meta Platforms (ex Facebook) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,88 Bio. USD. Damals wurde der erste Kurs eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils bei 38,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
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