Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Meta Platforms (ex Facebook)-Performance
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 18.09.2025 wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 780,25 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,816 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 8 744,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 682,31 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,55 Prozent abgenommen.
Der Meta Platforms (ex Facebook)-Wert an der Börse wurde auf 1,71 Bio. USD beziffert. Der erste festgestellte Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie lag damals bei 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
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|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|579,40
|-2,57%
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