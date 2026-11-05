S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in MetLife eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.11.2016 wurden MetLife-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die MetLife-Aktie bei 41,95 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die MetLife-Aktie investiert hat, hat nun 2,384 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 102,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 245,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +145,28 Prozent.

MetLife markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at