MetLife Aktie

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WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086

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Lukrative MetLife-Investition? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in MetLife eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die MetLife-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren MetLife-Anteile an diesem Tag 81,62 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,225 MetLife-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (99,72 USD), wäre die Investition nun 122,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,18 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete MetLife eine Marktkapitalisierung von 64,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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