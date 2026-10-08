S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MetLife-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden MetLife-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das MetLife-Papier 42,31 USD wert. Bei einem MetLife-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 236,369 MetLife-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 639,40 USD, da sich der Wert einer MetLife-Aktie am 07.10.2026 auf 95,78 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 22 639,40 USD, was einer positiven Performance von 126,39 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von MetLife belief sich zuletzt auf 61,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at