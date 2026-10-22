MetLife Aktie

MetLife für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086

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Lukrative MetLife-Investition? 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MetLife-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in MetLife-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MetLife-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das MetLife-Papier letztlich bei 60,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,633 MetLife-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 1 699,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,18 USD belief. Das entspricht einem Plus von 69,96 Prozent.

Am Markt war MetLife jüngst 64,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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